وزارة التربية تصدر بيانا هاما

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأحد، أنه تم تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي عن بعد، ابتداء من هذه السنة الدراسية 2024-2025.

وجاء في بيان الوزارة، المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه "قصد تخفيف الأعباء على الأولياء ومرافقتهم في التكفل بقضايا تمدرس أبنائهم في أحسن الظروف، على الأولياء الراغبين في تحويل أبنائهم من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، وتجنيبهم عناء التنقل بين المؤسسات التعليمية والتردد عليها، تعلم وزارة التربية الوطنية الأولياء المعنيين بأنه تم تفعيل آلية تقديم طلبات التحويل الرقمي عن بعد، ابتداء من هذه السنة الدراسية 2024-2025"، وعليه، يضيف البيان "يتعين عليهم (الأولياء) الاكتفاء فقط بتقديم طلباتهم على الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية عبر الرابط : https://awlyaa.education.dz خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد 08 سبتمبر إلى يوم السبت 21 سبتمبر 2024"، يضيف البيان.

وأشارت الوزارة "مع العلم أنه، يتعين على التلاميذ المعنيين بطلب التحويل الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية الأصلية منذ أول يوم من الدخول المدرسي. وسيتم تبليغ الأولياء الذين قدموا طلبات تحويل أبنائهم بالنتائج عبر نفس الفضاء وعن طريق إدارة المؤسسة التعليمية الأصلية بتاريخ 24 سبتمبر 2024، على أن يلتحق التلاميذ المقبولة طلبات تحويلهم بمؤسساتهم التعليمية الجديدة في أجل أقصاه يوم الأحد 29 سبتمبر 2024".

وحذرت في المقابل أن "أي طلب تحويل للتلاميذ من مؤسسة تعليمية إلى أخرى خارج النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية يعد لاغيا وعديم الأثر."