نغيز يتواصل مع بلايلي

لن يطول غياب يوسف بلايلي عن المنتخب الوطني، فعودته إلى "الخضر" صارت مسألة وقت فقط، خاصة إذا ما واصل ابن وهران عروضه القوية، كتلك التي دشن بها، أمس، موسمه الجديد بألوان الترجي التونسي.

ووفّق بلايلي، في أول ظهور له بألوان الترجي، بمناسبة استقبال نادي اتحاد تطاوين، في تسجيل هدف بطريقة فنية رائعة، كما صنع هدفا، ليحصد الثناء من المحللين والنقاد والأنصار ومعهم مساعد الناخب الوطني، نبيل نغيز، الذي هنأ اللاعب على بدايته الموفقة.

وكان مساعد بيتكوفيتش قد تواصل مع بلايلي بعد انتقاله إلى صفوف الترجي التونسي، وأكد له أن أبواب المنتخب الأول مفتوحة له، وأن أعين الطاقم الوطني تراقبه ولن يتردد في استدعائه فور عودته إلى المنافسة وإلى المستوى الفني والبدني الذي عرف به.

وخرج بلايلي من حسابات المنتخب الأول منذ رحيل جمال بلماضي ووصول بيتكوفيتش الذي برر لاحقا استبعاده بدواع انضباطية وحاجته لاكتشاف أسماء جديدة، وهو ما لم يوفق فيه لحد الآن (اكتشاف أسماء جديدة)، خاصة بعد أن تبين أن الاتصالات التي ربطها الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع بعض "مواهب" المنتخب الفرنسي تحت 23 سنة، في صورة لاعب نادي موناكو، مغنيس أكليوش، لم تتقدم تماما.