استثمارات مهمة في مجال المساحات التجارية الكبرى

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، عن الانطلاق في "تأطير نشاط المساحات التجارية الكبرى"، حيث شرع القطاع في تحضير الإطار القانوني لهذا النشاط، بالإضافة الى مراكز الشراء والتوزيع الكبرى مع تسهيل الإجراءات المعتمدة في هذا النوع من الأنشطة لاستقطاب المستثمرين.

وقال الوزير، خلال إشرافه على إطلاق عملية تصدير شحنة من الأكياس الورقية، "إنّ المساحات التجارية الكبرى ومراكز الشراء، نافذة رئيسية للمنتجين لتسويق منتجاتهم بكل أريحية، بالإضافة الى دورها الهام في ضمان سلسلة توزيع منتظمة وعادلة، ما يمكنها من التحكم في التكاليف التي تؤثر في أسعار المنتجات من ولاية إلى أخرى، ويسهم في تحقيق استقرار الأسعار في جميع أنحاء الوطن". وأضاف "أردنا أن تكون المرحلة القادمة في استراتيجية وزارة التجارة وترقية الصادرات تتركز أساساً حول إعادة هيكلة وتنظيم السوق في كل الجوانب، سواء الأطر القانونية، وسائل الدفع الإلكترونية، مخططات التوزيع، تنظيم أسواق الجملة والمساحات التجارية".

وبالمناسبة، أشرف وزير التجارة على إطلاق استثمار جزائري في مجال المتاجر الضخمة les Hypers Marchés بعلامة جزائرية "فور ويكس"، التي تعتبر "انطلاقا لسلسة من المتاجر الضخمة التي تفوق مساحتها 6000 متر مربع، والمتاجر الكبرى Super Marché بمساحة 2500 متر مربع، متبوعة بمساحات تجارية صغيرة ومتوسطةSuperettes ، سيتم إنشاؤها تدريجياً في العديد من ولايات الوطن.

وقال الطيب زيتوني، في نفس السياق، إنه "بدخول الاستثمارات الجديدة في مجال المساحات التجارية الكبرى، سيتمكن القطاع من القضاء على ارتفاع الأسعار والمضاربة وتذبذب التموين، خاصة خلال المناسبات الدينية كشهر رمضان".

كما ستشهد السوق الوطنية، قريباً، دخول مستثمرين أجانب قطريين وشركات أجنبية مختلطة Multinationale في مجال المساحات التجارية الكبرى، ومراكز الشراء والتوزيع، بمعدل 500 فرع على مستوى الوطن، ما سيسمح بتوفير أزيد من 10 آلاف منصب شغل.