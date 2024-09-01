آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

الشلف: الإطاحة بمروجي السموم

1 سبتمبر 2024 ()

38serv

+ -

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية الشلف في الإطاحة بمروجي المواد المخدرة، وحجز كمية من المهلوسات.

وتمت عملية الإطاحة، حسب بيان مصالح الأمن، بعد رصد نشاط المروجين الإجرامي على مستوى حي البرادعي

.وقد جرت عملية التوقيف بالتنسيق مع النيابة المختصة حيث عثر بداخل مسكنهما على 210 قرص بريقابالين 300 ملغ، ومبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي قدرت إجمالا بحوالي 5 ملايين سنتيم كانت مخبئة بإحكام .

وقد أنجز ضد المشتبه بهما ملفات جزائية،أحيلا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهما قضائيا.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بشير بلومي إلى الدوري الإنجليزي

    13128 قراءة
  • 3

    بنك "بريكس" يوافق على انضمام الجزائر

    12793 قراءة
  • 4

    الدجاج المستورد.. صداع جديد للحكومة

    10928 قراءة
  • 5

    إحباط محاولة تهريب أموال وكمية معتبرة من الذهب نحو تركيا (فيديو)

    9894 قراءة