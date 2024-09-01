الشلف: الإطاحة بمروجي السموم

نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية الشلف في الإطاحة بمروجي المواد المخدرة، وحجز كمية من المهلوسات.

وتمت عملية الإطاحة، حسب بيان مصالح الأمن، بعد رصد نشاط المروجين الإجرامي على مستوى حي البرادعي

.وقد جرت عملية التوقيف بالتنسيق مع النيابة المختصة حيث عثر بداخل مسكنهما على 210 قرص بريقابالين 300 ملغ، ومبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي قدرت إجمالا بحوالي 5 ملايين سنتيم كانت مخبئة بإحكام .

وقد أنجز ضد المشتبه بهما ملفات جزائية،أحيلا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لمتابعتهما قضائيا.