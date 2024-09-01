أمطار رعدية على هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، تساقط أمطار رعدية، مصحوبة محليا بحبات البرد، على ولايات بجنوب وغرب البلاد، وهذا ابتداء من ظهيرة اليوم الأحد.

والولايات المعنية هي برج باجي مختار، إن ڤزام وتمنراست، حيث ستتراوح كميات الأمطار ما بين 20 و40 ملم، وهذا بداية من الساعة 15:00 من نهار اليوم الأحد إلى غاية الساعة 3:00 من صباح يوم غد الإثنين.

كما تخص هذه النشرية أيضا ولايتي النعامة وسعيدة، إضافة إلى شمال ولاية البيض وجنوب ولاية تيارت، حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و40 ملم، وهذا بداية من الساعة 16:00 من نهار اليوم الأحد إلى غاية الساعة 1:00 من صباح يوم غد الإثنين.