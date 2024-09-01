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مال و أعمال

تصدير أول شحنة من هذا المنتوج نحو ثلاث أسواق عربية

1 سبتمبر 2024 ()
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أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني اليوم، على عملية تصدير شحنة من الأكياس الورقية نحو 3 أسواق عربية.

وقال الوزير، بالمناسبة: "نعتز اليوم بحضور أول عملية تصدير لمنتوج كنا نستورده، وهذه من بين نتائج سياسة التجارة الخارجية لرئيس الجمهورية، التي شجّعت الإنتاج المحلي الخلاق للثروة وفرص العمل"، وأضاف أنّ "عملية تصدير أكياس الورق، دليل على أننا أصبحنا الآن نغطي احتياجات السوق الوطنية، لمنتوج كان يستورد سابقا، فهذه الأكياس الورقية المصدرة تمتاز باستيفائها المعايير الدولية التي مكنتها من أن تسوّق من طرف علامات تجارية كبرى".

واغتنم الطيب زيتوني الفرصة لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال التدوير والرسكلة على استكشاف فرص الإنتاج في مجال الأكياس الورقية، إذ أنّ "هذه الخطوة ستتيح لهم توسيع نشاطاتهم ودخول الأسواق الخارجية".

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