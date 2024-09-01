انطلاق أشغال مشروع "بلدنا" يوم الثلاثاء

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن انطلاق أشغال إنجاز مشروع "بلدنا" الجزائري - القطري لإنتاج الحليب المجفف يوم الثلاثاء المقبل.

وفي كلمة له، خلال افتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الامتياز لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، أوضح شرفة أنه "من المنتظر أن تنطلق أشغال الحفر للتنقيب عن الماء ضمن مشروع "بلدنا" هذا الثلاثاء".

يذكر أنه تم التوقيع، نهاية أفريل الماضي، على اتفاقية -إطار لإنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته، عن طريق الشراكة بين "بلدنا" القطرية والجزائر، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار.

ويتربع هذا المشروع، المزمع إنجازه بولاية أدرار، على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب، يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب، حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وسيسمح المشروع بإنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار.

ومن شأن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ3.5 مليار دولار، إنشاء 5000 منصب شغل مباشر. وسيتم إنجاز المشروع على أربع مراحل، حيث تنتهي المرحلة الأولى بالدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي في آفاق 2026.