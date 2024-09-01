سونلغاز تصدر أعمدة شحن السيارات الكهربائية

كشف خليل هدنة، الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، اليوم، أنه تم لأول مرة تصدير أعمدة شحن السيارات الكهربائية نحو ليبيا وإيطاليا.

وقال المتحدث ذاته في تصريح له للتلفزيون الجزائري، إنه "تم منذ فترة إنشاء مصنع أعمدة شحن السيارات الكهربائية تابع للشركة الجزائرية للصناعة الكهربائية والغازية فرع مجمع "سونلغاز"، وأضاف "تطبيقا لالتزامات الدولة لسياسة الانتقال الطاقوي، تم توجيه الدفعة الأولى من الإنتاج نحو السوق الوطنية، وبعد التشبع، تم التوجه إلى التصدير من أجل المساهمة في تنويع مصادر العملة الصعبة خارج المحروقات".

كما أفاد الناطق الرسمي لسونلغاز بأن "هذه العملية هي الأولى من العقد الذي ينص على تصدير 433 عمود للشحن المتوسط بقدرة 60 كيلو واط، والسريع 322 كيلو واط نحو دولتي ليبيا وإيطاليا"، مشيرا إلى أنه تم تصنيعها وفقا للمعايير الدولية في هذا المجال.

وكشف في ختام حديثه "هناك العديد من العقود الأخرى في مرحلة متقدمة من المفاوضات التجارية من أجل تصدير هذا النوع نحو الدول الأوروبية والشرق الأوسط".