17 قتيلا في تحطم طائرة مروحية بروسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد عن وفاة 17 شخصا في حادث تحطم طائرة مروحية في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا، بعد أن كانت قد أبلغت عن فقدانها أمس السبت.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها، عثورها على 17 جثة حتى الآن من أصل 22 شخصا كانوا على متن المروحية "مي-8" مع استمرار البحث عن بقية المفقودين.

وأعلن سيرغي ليبيديف وزير الطوارئ بكامشاتكا العثور على حطام المروحية المفقودة بمنطقة جبلية على ارتفاع 900 متر.

وكانت المروحية المنكوبة، والتي تحمل 22 شخصا بمن فيهم أفراد طاقمها الثلاثة، في رحلة سياحية لهواة البراكين والجبال.

وتعرضت جزيرة كامشاتكا، الواقعة على بعد نحو 7100 كيلومتر إلى الشرق من موسكو, لإعصار مطلع الأسبوع مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك هو سبب تحطم الطائرة.

وكانت طائرة مروحية تحطمت في أوت عام 2021 في بحيرة كامشاتكا بسبب الرؤية السيئة وعلى متنها 16 شخصا، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص.