البويرة: انطلاق الإنتاج التجريبي لمادة الحليب جيبلي

زار والي ولاية البويرة اليوم وحدة جيبيلي المستحدثة مرفوقا بلحلوح سماح المديرة العامة للمجمع أين وقفوا على انطلاق الإنتاج التجريبي لمادة الحليب، وهو ما يُمثل تحولاً استراتيجياً هاماً الولاية.

ويهدف هذا المشروع حسب المصالح المحلية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحليب، وبالتالي إنهاء التبعية للولايات الأخرى في توفير هذه المادة الأساسية.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق الحليب وتلبية احتياجات السكان بشكل أكثر فعالية حيث عانت ولاية البويرة، مثل العديد من المناطق الأخرى، من مشكل الحصول على كميات كافية من الحليب بسبب الاعتماد على الإمدادات من الولايات المجاورة، لكن مع بدء الإنتاج التجريبي، ستتمكن الولاية من توفير كميات أكبر من الحليب محلياً، مما سيساهم في تقليل النقص وضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل منتظم.

ويأتي هذا المشروع بعد جهود مكثفة لتحسين البنية التحتية وتطوير أساليب الإنتاج. ويتضمن الإنتاج التجريبي تطبيق أحدث التقنيات في مجال إنتاج الحليب، بالإضافة إلى تحسين عمليات التوزيع والتخزين. هذا التطور يعكس التزام السلطات الولائية لتعزيز قدرة الولاية على تلبية احتياجاتها الأساسية بشكل مستقل.

و من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة الحليب المتوفر في الأسواق المحلية، كما أنه سيعزز فرص العمل في القطاع الزراعي ويشجع على الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح الإنتاج التجريبي سيشكل نموذجاً يمكن تبنيه من قبل ولايات أخرى تسعى لتحقيق الاستقلالية في إنتاج المواد الأساسية.

وللإشارة فإن انطلاق الإنتاج التجريبي لمادة الحليب في ولاية البويرة هو إنجاز كبير يعكس الرغبة في تحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستقلالية. و إن نجاح هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الغذائي في الولاية.

وللإشارة فإن الوحدة الإنتاجية ستنتج 250 ألف لتر يوميا من الحليب ومشتقاته.