Neghiz contacte Belaïli

L’attaquant Youssef Belaïli ne tardera pas à revenir en équipe nationale, car désormais ce n’est qu’une question de temps, surtout si l’originaire d’Oran continue ses performances remarquables, comme celles qu'il a réalisées, hier, en inaugurant sa nouvelle saison avec les couleurs de l'Espérance de Tunis.

Belaïli a réussi, lors de sa première apparition avec l'Espérance, en recevant le club Union de Tataouine, à marquer un but de manière techniquement sublime, tout en délivrant une passe décisive. Ces performances lui ont valu les éloges des analystes, des critiques, des supporters, ainsi que de l'assistant de l'entraîneur national, Nabil Nghiz, qui a félicité le joueur pour ce début de saison réussi.

L'assistant de Petković a pris contact avec Belaïli après son transfert à l'Espérance de Tunis et lui a confirmé que les portes de l'équipe nationale A lui étaient ouvertes. Il a ajouté que le staff national le surveillait de près et n'hésiterait pas à l'appeler dès son retour à la compétition et à retrouver le niveau technique et physique qui le caractérise.

Belaïli était sorti des calculs de l'équipe nationale depuis le départ de Djamel Belmadi et l'arrivée de Petković qui a ensuite justifié son exclusion pour des raisons disciplinaires et la nécessité de découvrir de nouveaux talents. Cette démarche n'a pas encore porté ses fruits, notamment après avoir été révélé que les contacts établis par la Fédération algérienne de football avec certains joueurs prometteurs de l'équipe de France U23, comme le joueur du Monaco, Maghnes Akliouche, n'ont pas abouti du tout.