تفكيك شبكة تجسس بغرب البلاد

كشف مصطفى لوبار، وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، عن تفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة.

وأوضح وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية، اليوم الأحد، أن "اكتشاف الشبكة جاء بعد توقيف مغربي دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، حيث تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 06 أشخاص، 03 جزائريين و03 مغاربة دخلوا إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية".

وبخصوص حيثيات القضية قال المتحدث " بتاريخ 24أوت الماضي صباحا وفي إطار محاربة الهجرة الغير شرعية وبعد ورود معلومات إلى مصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان تم إخطار نيابة المحكمة وأمرنا بفتح تحقيق ابتدائي".

وأضاف "وفي نفس اليوم تم توقيف المدعو ز.م من جنسية مغربية يبلغ من العمر 32سنة وتبين أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية وبعد استغلال هاتفه النقال بموجب إذن من النيابة وبعد استجواب المعني تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهات أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".

وأضاف المصدر، أن "الشبكة جندت رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين بهدف المساس بمؤسسات وأمن الدولة، مشيرا إلى أن أفراد الشبكة كانوا يتلقون تعليمات من المدعو (ب.ص) من جنسية مغربية".

ووفق وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، فإنه "تم تقديم أفراد هذه الشبكة للمثول أمام النيابة العامة، وبعد استجواب المشتبه فيهم، أمر وكيل الجمهورية، بفتح تحقيق قضائي ضد أفراد الشبكة، وضد كل من يكشف عنهم التحقيق".

فيما أمر قاضي التحقيق، بإيداعهم الحبس المؤقت.