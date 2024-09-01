رئاسيات: أفراد الجالية يشرعون في التصويت غدا

يشرع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، ابتداء من يوم غد الإثنين، في التصويت في إطار الانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر التي يتنافس فيها ثلاثة مترشحين.

وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865.490 ناخب (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15،43 بالمائة.

وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، 22 بالدول العربية، 21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.

وتنص المادة 132 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه “يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرون (120) ساعة".