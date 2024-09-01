رئاسيات: بلاغ هام من الدرك الوطني

سيمنع سير كل مركبة لنقل البضائع وصهاريج الوقود ونقل البضائع عبر السكك الحديدية، خلال الفترة الممتدة من 06 سبتمبر إلى غاية 08 سبتمبر الجاري.

ووفق بيان لمركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، عبر حسابه الرسمي "طريقي"، اليوم الأحد، فإنه "تحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة بتاريخ 07 سبتمبر 2024، وطبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 22 أوت 2024 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتضمن تنظيم سير مركبات نقل البضائع خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 08 سبتمبر 2024 ، فإنه سيتم "منع سير كل مركبة لنقل البضائع (حصى، رمل، خشب و مشتقاته و كل مواد البناء الأخرى ...) وكذا صهاريج الوقود خلال الفترة الممتدة من 06 سبتمبر 2024 على الساعة (00:00) إلى غاية 08 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة (05:00) صباحا، كما يشمل المنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية خلال نفس الفترة".

وأشار المركز التابع للدرك الوطني، إلى أن القرار يستثنى "المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية ( حليب، دقيق، لحم، خضر وفواكه...)".