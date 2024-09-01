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العالم

الشارع الصهيوني ينتفض للمطالبة بصفقة مع المقاومة

1 سبتمبر 2024 ()
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خرج عشرات الآلاف من الصهاينة في مظاهرات ضخمة بتل أبيب، اليوم، احتجاجا على عرقلة نتنياهو لمفاوضات وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وقالت يومية يديعوت أحرونوت العبرية، أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يحتشدون حاليا بشوارع تل أبيب، أمام مقر وزارة الدفاع وأمام مجمع المقار الحكومية.

وحسب نفس المصدر، فقد سارعت مصالح الشرطة لغلق عدة مفترقات طرق بعدد من المدن.

ويأتي هذا الاحتجاج عشية إضراب شامل دعت إليه منظمة نقابية صهيونية بدءا من يوم غد الإثنين.

ونقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات رئيس نقابة العمال "الهستدروت" أرنون بار جاء فيها " الاعتبارات السياسية هي التي تعرقل صفقة التبادل مع المقاومة، وهي التي أدت لاستقبال جثث بدل الأسرى، ولذلك فإن الاقتصاد يجب أن يتوقف في إسرائيل".

وتأجج غضب الشارع الصهيوني بعد العثور على جثث 6 أسرى، لقوا مصرعهم في قصف صهيوني، من تسيير نتنياهو للحرب وعرقلته ابرام صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

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