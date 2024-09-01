المقاومة تكشف حقيقة مقتل 6 أسرى (فيديو)

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم مقطع فيديو أكدت فيه أن الأسرى الصهاينة الذين عثر عليهم الجيش مقتولين، كان من المفترض إطلاق سراحهم في أول مرحلة من صفقة التبادل.

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو بعنوان: "نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد" (طيار صهيوني سقطت طائرته في 16 أكتوبر عام 1986 في جنوب لبنان وقبضت عليه فصائل لبنانية وتوفي ولم تستعد جثته)".

عــاجــل | كتائب القسام تبث صورا للأسرى الصهاينة الستة القتلى بغزة وتقول إن نتنياهو فضل عرقلة الصفقة على استعادتهم أحياء pic.twitter.com/QaRB3BP10p — رضوان الأخرس (@rdooan) September 1, 2024

وجاء في الفيديو: "أي بطولة هذه؟ وأنتم تسترجعونهم (الأسرى) بعدما قتلتموهم عمدا"، فيما أظهرت اللقطات قصف صهيوني عنيف على مناطق في غزة. وأضافت "القسام": بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضا أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأظهر الفيديو صورة لنتنياهو مع اقتباس: "لو خيروني بين فيلاديلفيا وإعادة المختطفين سأختار فيلاديلفيا". وتابعت "القسام": "اختار نتنياهو فيلاديلفيا على تحرير أسراكم"، ناشرة صور الأسرى الـ 6 الذين عثر عليهم مقتولين في نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. هذا وحمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الاسرى الصهاينة لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، والتهرب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.