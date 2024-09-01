هذه هي أسباب كثرة حوادث المرور بمنحدر الجباحية

عقد اليوم بمقر مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة، اجتماع تنسيقي بين مختلف المتدخلين عبر الطريق السيار شرق - غرب لدراسة أسباب حوادث المرور بمنحدر الجباحية وإيجاد حلول لها، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة خلال 08 أشهر الأخيرة بالمنحدر 47 حادثا خلف 11 قتيلا و64 جريحا.

وحضر الاجتماع مدير الأشغال العمومية وممثلين عن الدرك الوطني والحماية المدنية ومدير النقل وممثلين عن الجزائرية للطرق السيارة.

وتمت خلال الاجتماع حسب ما ورد لـ " الخبر" من معلومات مناقشة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور المتكررة بهذا المنحدر، والتي تمثلت أساسا، حسبهم، في "الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل والتي تؤثر على نظام الكبح وتسبب اهتراء الطريق وفواصل الجسور وأيضا عدم احترام إشارات المرور من طرف مستعملي الطريق، وكذا تجاوز السرعة المسموحة بالإضافة إلى التجاوز الممنوع والمناورات الخطيرة".

وآخر ما تطرق إليه المجتمعون، هي الكثافة المرورية الكبيرة والتي قدرت بـ 73.000 مركبة يوميا منها 19.4% مركبات الوزن الثقيل.

أما الاقتراحات المقدمة والحلول منها الاستعجالية ومنها الدائمة للحد من خطورة المنحدر هي دعوة السائقين إلى تخفيض السرعة بهذا المقطع مع احترام الحمولة المرخص بها قانونيا لمركبات الوزن الثقيل، مع إشراك الجمعيات المختصة عمليات التحسيس .

سمير قميري