أمطار غزيرة على هذه الولايات (تحديث)

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، في نشرية خاصة إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة.

وأفادت النشرية الخاصة بأن ولايات تمنراست، برج باجي مختار وإن ڤزام ستشهد أمطارا رعدية غزيرة بكميات تتراوح مابين 20 إلى 40 ملم محليا. وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا وتستمر إلى غاية فجر يوم الثلاثاء.

وفي تنبيه ثان لذات المصالح، أشارت إلى أن تساقط الأمطار الرعدية سيمس كلا من ولايات سوق أهراس، ميلة، أم البواقي، تبسة، ڤالمة، باتنة، سطيف، قسنطينة وخنشلة. هذا وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.