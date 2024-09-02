رئاسيات: برنامج اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية

يواصل المترشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر عرض برامجهم في تجمعات شعبية ولقاءات جوارية، ويتمثل برنامج اليوم التاسع عشر من الحملة الانتخابية في:

- نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش بولاية وهران.

- تجمع شعبي لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون بقاعة "ميلود طاهري" بسوق أهراس (10:30)، وآخر بدار الشباب بولاية ڤالمة (14:30).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بولاية باتنة (صباحا) وآخر بولاية المسيلة (مساء).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة "مفدي زكرياء" بولاية ورڤلة (09:00).

- تجمع شعبي للتجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد ناصري" بولاية الشلف (09:30)، وآخر بدار الثقافة "أحمد عروة" بولاية تيبازة (16:00).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالشراڤة بالجزائر العاصمة (09:00).

- تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بدار الثقافة "عبد القادر علولة" بتلمسان (10:00)، وآخر بقاعة السينما "العمارنة" بسيدي بلعباس (13:00)، وثالث بقاعة السينما "السعادة" بوهران (17:30).

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بدار الثقافة "مفدي زكرياء" بعين ولمان ولاية سطيف (10:00).

- نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر (تاج) بولاية برج بوعريريج (17:00).

- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة بدار الثقافة "محمد شبوكي" بولاية تبسة (10:00).

- تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد بالخروب بولاية قسنطينة (10:00) وآخر بالمكتبة العمومية الجديدة بسكيكدة (17:00).