Les services météorologiques prévoient des orages et des températures caiculaires dans plusieurs wilayas de l'est et du sud du pays.

Le bulletin précise que les précipitations concerneront les wilayas de Souk Ahras, Mila, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Batna, Sétif, Constantine, Khenchela, Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar. La validité du bulletin s'étandra de 15h à 00h.