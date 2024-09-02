أسعار النفط تتراجع

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملاتها اليوم الإثنين، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي وسط ترقب لموقف أوبك+ من زيادة الإمدادات، حسبما أفادت به منصة "الطاقة".

ومن المقرر أن تبدأ دول أوبك+ في التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءًا من أكتوبر، مع ظهور علامات على تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، ما أثار مخاوف بشأن نمو الاستهلاك في المستقبل.

وبحلول الساعة 06:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.70%، لتصل إلى 76.39 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.60%، لتصل إلى 73.11 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.

وسجل الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) خلال الأسبوع الماضي، خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% و1.7% على التوالي، في حين بلغت خسائرهما الشهرية 4.7% و5.6% على التوالي.