وزارة الداخلية: تدابير خاصة تحسبا للرئاسيات

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تدابير خاصة سارية عبر كامل التراب الوطني لمدة ثلاثة أيام تحسبا للانتخابات الرئاسية.

وأفادت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، اليوم الإثنين، بأنه خلال "الفترة الممتدة من يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على الساعة صفر (00:00)، إلى غاية يوم الأحد 8 سبتمبر 2024 على الساعة الخامسة (05:00) صباحًا، تقرر تأجيل كل التظاهرات الرياضية و/ أو الثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، بالإضافة إلى منع سير مركبات نقل البضائع، حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية".

وأضاف البيان "كما تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بأن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بالتدابير سالفة الذكر، وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفترة".