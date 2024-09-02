غليزان: حجز كمية من المؤثرات العقلية

أفاد بيان لأمن ولاية غليزان، اليوم الاثنين، أن عناصر فرقة البحث والتحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية نجحت في وضع حد لمروجي الممنوعات وحجز 120 قرصا مهلوسا وهذا بعد ورود معلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه يستغل مسكنه في عملية ترويج الممنوعات.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وتفتيش مسكنه أين تم ضبط 120 كبسولة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي قدره 11 ألف دينار من عائدات الترويج.

وأضاف البيان "التحقيقات التي باشرتها ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية شريكه في العملية والذي تبين أنهما محل بحث أمر بالقبض عن تهمة القيام بطريقة غير مشروعة بالبيع والوضع للبيع والحيازة والتخزين والشحن ونقل مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة اجرامية".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية قدم المروجان أمام النيابة.