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عطاف في بكين لتحضير القمة الصينية – الإفريقية

2 سبتمبر 2024 ()
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حل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، ببكين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني.

وأفادت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، بأن "هذا الاجتماع الوزاري يندرج في إطار التحضير للقمة الإفريقية - الصينية الرابعة التي ستعقد يومي الخامس والسادس من سبتمبر تحت شعار "بناء مستقبل مشترك لإفريقيا والصين".

وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع الوزاري، من المنتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة، يضيف البيان.

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