مولودية الجزائر تبحث عن ملعب

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، في بيان رسمي، أن مواجهة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا أمام نادي الاتحاد المنستيري، المقررة بتاريخ السبت 14 سبتمبر، ستقام على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

واضطر منافس مولودية الجزائر إلى التنقل جنوبا لاستقبال مولودية الجزائر بسبب عدم تأهيل ملعبه مصطفى بن جنات بالمنستير للمنافسة القارية.

بالمقابل تحفظت إدارة مولودية الجزائر عن الكشف عن الملعب الذي ستقام عليه مباراة الإياب، واكتفت في بيانها بالإشارة إلى أنها ستجري في الفترة ما بين 20-22 من نفس الشهر بالجزائر. وربط مصدر هذا الغموض بالوضع السيء لأرضية ملعب علي عمار بالدويرة، والذي كان مقررا أن يحتضن هذه المباراة، وهي الأرضية التي لا تختلف كثيرا، بحسب ذات المصدر، عن تلك التي وجدها الفريق بملعب نيلسون مانديلا، عند مواجهته نادي واتانغا في الدور التصفوي الأول.

وأشار ذات المصدر إلى أن محاولات حثيثة جارية من أجل إصلاح أرضية ملعب الدويرة واسترجاع الاخضرار الذي كانت عليه عند تدشينها مطلع شهر جويلية الماضي، لكن الوقت لن يكون كافيا. وكشف مصدرنا أن "الاصفرار" الذي اكتسح أرضيات ملعب 5 جويلية ومانديلا وعلي عمار انتقل أيضا إلى أرضية ملعب مركز التدريب لمولودية الجزائر بزرالدة، وهو ما برره مسؤول الشركة المشرفة على العشب (هو ذاته المشرف على ملعب الدويرة) بارتفاع نسبة الكلور في مياه السقي.

وتدرس إدارة مولودية الجزائر، على ضوء هذه الخيارات المتاحة أمامها، لاستقبال مباراتها أمام نادي المنستير ما بين السير على خطى نظيرتها في شباب بلوزداد التي طلبت (بسبب غلق ملعب 5 جويلية ونيلسون مانديلا) استقبال نادي الجمارك البوركينابي في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال بملعب ميلود هدفي بوهران، أو طلب تدخل "الفاف" للحصول على تأهيل "مؤقت" ثان لملعب مصطفى تشاكر للاستقبال به مرة ثانية، وهذا في انتظار تدخل السلطات الوصية من أجل إيجاد حل لوضع "العشب" في الملاعب الجزائرية.