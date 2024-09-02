بومال ينهي "مركاتو" المولودية

فرض المدرب باتريس بومال، غلق "المركاتو" الصيفي بالنسبة لفريق مولودية الجزائر قبل 8 أيام عن آجال نهايته.

واعترض بومال، مدعوما بالقائد أيوب عبد اللاوي، على رغبة الرئيس، حكيم حاج رجم، بضم المزيد من اللاعبين خلال مرحلة التحويلات الصيفية الجارية، خاصة ما تعلق ببعض الأسماء المعروفة التي تم اقتراحها مثل رياض بودبوز وأدم وناس وإسحاق بلفوضيل.

ودعا بومال الرئيس حاج رجم إلى ضرورة الاكتفاء بالتعداد الحالي والحفاظ على المجموعة الحالية (بمن فيهم المدافع حميدي الذي كان ضمن قائمة المسرحين) بعيدا عن وصفه التأثير السلبي الذي قد يجره تواجد "النجوم"، في إشارة إلى ما حدث، الموسم الماضي، مع يوسف بلايلي وتجاوزاته التي أضرت كثيرا بالانضباط داخل الفريق.

وخاطب بومال لاعبيه بعد نهاية المباراة الودية أمام الساورة (فوز المولودية 2-0) وأكد ثقته الكبيرة بهم وبأنه لا يريد لاعبين آخرين في الفريق، وهي الرسالة التي وصلت إلى حاج رجم الذي يبدو أنه رضخ لإرادة مدربه، وأيضا لرغبة قائده عبد اللاوي الذي يتأكد بمرور الوقت أنه أكثر من مجرد قائد للتشكيلة.

وعلى ضوء هذا، أنهى بطل الجزائر مرحلة التحويلات الصيفية بانتدابه8 لاعبين، وهم زكريا دراوي من الوداد البيضاوي، وتوفيق موساوي من نادي بارادو، والإيفواريان كيبري جونيور (عزام –تنزانيا) وأنتوني باجو )الجمارك الإيفواري) ومروان خليف (شبيبة الساورة) والطيب مزياني (النادي الإفريقي)، وأمين مسوسة من نادي ليل، وأكرم بوراس من شباب بلوزداد.

بالمقابل استغنت مولودية الجزائر عن 10 لاعبين وهم جمال بن العمري ويوسف بلايلي والطاهر فتح الله وخليد دحامني ومحمد حايف وبن شلوش وولاء بوزكري (إعارة) ويوسف داو وعمار العرفي وعبد المالك أوكيل، في انتظار تسوية وضعية كل من توقي وخوجة.

شعيب كحول