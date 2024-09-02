شباب قسنطينة يكسب القضية

كسبت إدارة شباب قسنطينة قضية الشكوى المستعجلة التي رفعتها ضد نظيرتها في شباب بلوزداد لدى لجنة فض المنازعات بخصوص اللاعب أيمن بوڤرة.

وكان النادي القسنطيني قد استعار، منتصف الموسم الماضي، اللاعب أيمن بوڤرة من شباب بلوزداد مع بند إلزامية الشراء بقيمة 400 مليون سنتيم. وبنهاية الموسم، قررت إدارة "السنافر" تفعيل بند الشراء، وطلبت، بالمناسبة، من إدارة بلوزداد رقم الحساب البنكي لصب المبلغ المتفق عليه، لكنها لم تحصل على أي رد.

وبدا واضحا أن إدارة بلوزداد كانت تبحث عن عائد مالي أكبر، وهي التي اشترت بوڤرة من نادي بارادو، صيف 2022، مقابل ما يناهز الملياري سنتيم، خاصة في ظل اهتمام فرق أخرى مثل مولودية الجزائر به. وقضت لجنة المنازعات بضرورة احترام إدارة شباب بلوزداد لعقد الإعارة وتفعيل بند الشراء، ليصبح بوڤرة لاعبا في صفوف شباب قسنطينة.