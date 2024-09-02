حساني: برنامجي الانتخابي "مشروع وطني جامع"

أكد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني شريف، اليوم الإثنين من ولاية باتنة، أن مشروعه السياسي يهدف إلى "خدمة الوطن والحفاظ على سيادته وتحقيق التنمية".

وخلال عمل جواري نشطه بوسط المدينة مرفوقا بمناضلي الحزب والداعمين له، في اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية للرئاسيات، لفت حساني شريف إلى أن باتنة "عاصمة الأوراس الأشم ومسقط رأس مفجر الثورة التحريرية الشهيد مصطفى بن بولعيد، وولاية تاريخية تحمل الكثير من الرمزية".

وأكد بالمناسبة أن برنامجه الانتخابي هو "مشروع وطني جامع يحرص على خدمة الوطن والحفاظ على سيادته وعلى التماسك الاجتماعي والقيم والحريات"، كما أنه يقترح "الحلول اللازمة للمشاكل التي يعاني منها المواطنون ويحرص على تحقيق التنمية الشاملة".

كما توقف مرشح حركة مجتمع السلم بوسط مدينة بريكة، حيث تواصل مع المواطنين، مؤكدا على "الدور الهام للشباب في استكمال مسيرة السلف الصالح"، ما يستدعي --مثلما قال-- "اعتماد برامج خاصة لصالح الشباب لحمايتهم وتحسيسهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في بناء الوطن والدفاع عنه".

وأضاف أن برنامجه يسعى إلى "توفير مناصب الشغل وترقية الاستثمار في مختلف المجالات بما يتماشى واحتياجات كل منطقة"، داعيا المواطنين إلى "دعمه بأصواتهم يوم 7 سبتمبر ومنحه فرصة تجسيد برنامجه الانتخابي".