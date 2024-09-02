أوشيش يستعرض المحاور الكبرى لبرنامجه الانتخابي

استعرض مرشح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات الـ 7 سبتمبر، يوسف أوشيش، اليوم الإثنين بولاية وهران، المحاور الكبرى لبرنامجه الانتخابي الذي يرتكز على برامج تنموية في مختلف المجالات بما "يستجيب لطموحات وآمال المواطنين".

وفي نشاط جواري له بشوارع وسط مدينة وهران، في اليوم ما قبل الأخير من الحملة الانتخابية للرئاسيات، عبر أوشيش عن أمله، في حال انتخابه رئيسا للبلاد، في "بناء دولة متطورة تضمن حقوق كل الجزائريين".

واعتبر أوشيش أن وهران، وعلى غرار باقي ولايات الوطن، "يجب أن تحظى بكل الاهتمام، وذلك بتخصيص برامج تنموية لها"، مذكرا بالمناسبة أن برنامجه الانتخابي يعد بإنشاء "أقطاب اقتصادية محلية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية والجغرافية لكل منطقة".

وكانت هذه الخرجة الجوارية فرصة للمترشح أوشيش لشرح المحاور الكبرى لمشروعه الانتخابي الذي -مثلما قال- "يستجيب لآمال ولتطلعات الجزائريين".

كما نوه بالمناسبة بالتاريخ العريق لولاية وهران وبالتضحيات التي قدمها سكان المنطقة إبان الثورة التحريرية و بدورهم الفعال خلال مرحلة البناء والتشييد بعد استرجاع السيادة الوطنية.