Les "verts" débutent leur stage à Sidi Moussa

Le stage de la sélection nationale de football commence ce lundi au Centre technique de Sidi Moussa, en prévision des matchs contre la Guinée équatoriale le 5 septembre au stade Miloud Hadefi à Oran, et contre le Liberia le 10 septembre à Monrovia, dans le cadre des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

Le sélectionneur national, Vladimir Petković, mettra ce lundi l'accent sur le match contre la Guinée équatoriale qui marque le début de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2025. Comme le facteur temps n'est pas en faveur de l'équipe nationale pour se préparer pleinement à cette rencontre, Petković a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi dernier que les préparatifs pour le match du 5 septembre débuteront aujourd'hui avec le rassemblement de tous les joueurs au Centre de Sidi Moussa le matin, sans qu'aucun joueur ne soit en retard, avant de programmer une première séance d'entraînement en soirée sur la pelouse naturelle du centre. Les joueurs blessés seront examinés par le staff médical, notamment ceux arrivés blessés, comme le nouvel attaquant du VfL Wolfsburg, Mohamed Amine Amoura.

Ce troisième stage de l'équipe nationale sous la direction du Bosnien Vladimir Petković verra la participation de 26 joueurs, avec un accent mis sur ceux ayant de l'expérience, signe de la volonté de Petković de démarrer les éliminatoires de la CAN 2025 de manière forte et de sécuriser rapidement la qualification, ce qui permettra ensuite d'intégrer de nouveaux joueurs et de poursuivre les préparations pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, qui reprendront en mars 2025.

En raison du manque de temps, le staff technique des "Verts" se concentrera sur l'aspect tactique lors de la première séance d'entraînement, après avoir recueilli des informations suffisantes sur leur premier adversaire, la Guinée équatoriale. Les coéquipiers de Ramy Bensebaini s'entraîneront au Centre de Sidi Moussa lundi et mardi avant de se rendre à Oran mercredi pour se préparer au match contre la Guinée équatoriale, prévu jeudi soir, 5 septembre.

Avant de se rendre à Oran, les joueurs rencontreront les médias lors d'une zone mixte au Centre de Sidi Moussa mardi soir avant le début de la deuxième séance d'entraînement du stage. Selon le programme établi par Petković, l'équipe nationale retournera au Centre de Sidi Moussa directement après le match contre la Guinée équatoriale à Oran, où les coéquipiers de Riyad Mahrez s'entraîneront sur la pelouse synthétique du centre pour se préparer aux conditions qu'ils trouveront au stade de Monrovia le 10 septembre pour affronter le Liberia lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Les joueurs algériens devraient se rendre à Monrovia le 8 septembre via un vol spécial, comme d'habitude.

Mais avant de relever le défi à Monrovia, les "Guerriers" devront confirmer leur retour en forme et obtenir une deuxième victoire consécutive en accueillant la Guinée équatoriale au stade Miloud Hadefi à Oran jeudi prochain. Alors que Petković envisage de redistribuer les rôles, une question se pose parmi les Algériens : le technicien bosniaque rendra-t-il le brassard de capitaine à Riyad Mahrez ? Petković s'est en effet rendu spécifiquement à Jeddah, en Arabie saoudite, pour discuter du retour de Mahrez avec les "Verts" et a loué son rôle et son importance, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

En dehors du débat sur le port du brassard, les préparatifs de Petković pour le match contre la Guinée équatoriale seront différents de ceux pour affronter le Liberia, comme il l'a indiqué lors de la conférence de presse : "Nous préparerons les matchs contre la Guinée équatoriale et le Liberia de deux manières différentes", signifiant clairement qu'il y aura des changements dans les deux matchs, en fonction de la nature des adversaires.