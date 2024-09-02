سيدي بلعباس: استرجاع أكثر من نصف مليار من الأموال المسروقة

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري العاشر بأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من استرجاع كميات من الذهب المسروق إضافة إلى ما يفوق 500 مليون سنتيم من العملة الوطنية وذلك إثر نجاحها في إلقاء القبض على شخص في العقد الثاني من العمر تبين تورطه في العملية بعد تسلله إلى إحدى المقرات السكنية مستغلا غياب أصحابها.

وكان صاحب المسكن قد تقدم بشكوى مفادها تعرض مسكنه إلى عملية سطو كانت قد طالت مجوهرات من المعدن الأصفر ومبالغ مالية معتبرة في غياب أفراد العائلة، الأمر الذي عجل بفتح تحقيق معمق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات هذه القضية قبل أن يتمكن محققو الشرطة وبعد تكثيفهم للتحريات من تحديد هوية المشتبه قبل توقيفه بعد مراقبة دقيقة لتحركاته.

وكانت العملية قد تبعها استرجاع المسروقات بعد عملية تفتيش قانونية لمسكن المشتبه فيه، قبل أن يتم تسليمها للضحية فيما قدم الشاب الموقوف امام النيابة المختصة اقليميا عن قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن مع اخفاء اشياء مسروقة ليتقرر ايداعه الحبس المؤقت وذلك فور استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.