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مجتمع

الأمطار تتسبب في غلق هذه الطرق

2 سبتمبر 2024 ()
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نبهت مصالح الدرك الوطني، إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض مناطق الوطن، تسببت في غلق العديد من الطرقات والمحاور بالولايات الشرقية والوسطى والجنوبية.

وأوضحت ذات المصالح، اليوم الإثنين، أن تساقط الأمطار وهبوب رياح قوية أدى إلى تساقط بعض الأشجار المحاذية للطريق الوطني رقم 03، بولاية سكيكدة، بالضبط على مستوى بلدية عين بوزيان.

وفي ولاية تمنراست، تسببت الأمطار في غلق الطريق الوطني رقم 55 أ الرابط بين قرية سيلات وبلدية أبلسة.

كما تسببت الأمطار في ولاية برج بوعريريج، في غلق الطريق الولائي رقم 44 في شطره الرابط بين بلديتي حسناوة والجعافرة، بالضبط على مستوى قرية درارجة بلدية أولاد دحمان.

فيما نصحت السواق بعدم المجازفة بحياتهم والسير في الطريق الوطني رقم 75، بالضبط عند مدخل مطار باتنة، بسبب ارتفاع منسوب المياه الأمطار.

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