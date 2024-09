Plusieurs routes fermées à cause des pluies

Les services de la Gendarmerie nationale ont averti que les fortes pluies qui ont touché certaines régions du pays ont entraîné la fermeture de plusieurs routes et axes dans les wilayas de l'Est, du Centre et du Sud.

Ces services ont précisé, ce lundi, que les précipitations et les vents violents ont provoqué la chute de certains arbres le long de la route nationale numéro 03, dans la wilaya de Skikda, précisément au niveau de la commune d’Aïn Bouziane.

Dans la wilaya de Tamanrasset, les pluies ont causé la fermeture de la route nationale numéro 55A reliant le village de Silat à la commune d’Ablassa.

De plus, dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, les précipitations ont causé la fermeture de la route de wilaya n° 44 dans sa portion reliant les communes de Hasnaoua et Djaâfra, précisément au niveau du village de Drardja, commune d'Ouled Dahmane.

Enfin, les conducteurs ont été conseillés de ne pas risquer leur vie en empruntant la route nationale n° 75, notamment à l'entrée de l'aéroport de Batna, en raison de la montée des eaux.