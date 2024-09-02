وهران: وفاة أب الكيمياء وبائع سيارته لحماية اختراعه " الماغنيت"

توفي أمس البروفيسور محمد بلبشير المتخصص في الكيمياء الخضراء و مدير سابق لمخبر الجزئيات الكلية و صاحب عدة جوائز وطنية ودولية و براءات اختراع والحاصل على الجائزة الأولى للبيئة في فيفري 2006 حول اختراعه لمادة نانو-بيولوجية " الماغنيت" مستخلصة من الطين نسبة لمدينة مغنية أين يتواجد منجم الطين بحمام بوغرارة لاستعمالها في الصناعات الكيميائية كالبلاستيك و الصيدلة و المضادات الحيوية عوض استعمال المواد و المذيبات الكيمائية الملوثة بنسبة 80 بالمائة و هي الدراسة التي نشرها في العديد من المجلات العلمية المتخصصة في أنحاء العالم. تمتاز مادة" الماغنيت" بطابعها غير الملوث وصديقة البيئة وقابلة للرسكلة وإعادة الاستعمال والغسل بالماء فقط.

وهو اكتشاف محمي ببراءة اختراع مودع في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل مجهودات المرحوم بلبشير الذي صرح خلال حصوله على الجائزة الوطنية للبيئة سنة 2006 بقيمة مليون دج خلال عهدة شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم " اضطررت لبيع سيارتي الخاصة واقتراض الأموال لحماية الاختراع عالميا".

تقلد عدة مناصب منذ سنة 1979 لغاية 2015 في جامعة وهران 1 أحمد بن بلة وترأس مخبر الجزئيات الكلية " بوليميرات" وعضو مؤسس لأكاديمية العلوم والتكنولوجيا سنة 2015 ورئيس مشروع المركز الوطني للبحث في الكيمياء الخضراء وخبير في آلية " النيباد" الإفريقية.