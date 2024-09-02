آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

رئاسيات: بيان هام للمديرية العامة للوظيفة العمومية

2 سبتمبر 2024 ()
+ -

سيستفيد كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات يوم 7 سبتمبر من ترخيص خاص للتغيب لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم السبت 7 سبتمبر 2024، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة 1445 الموافق لـ 8 يونيو 2024، وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، يمنح ترخيص خاص للتغيب لليوم المذكور".

وأضاف البيان أنه "لن يكون هناك فقدان في الراتب لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، وفقا لنفس المصدر.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الدجاج المستورد.. صداع جديد للحكومة

    21938 قراءة
  • 3

    وزارة التربية تصدر بيانا هاما

    16492 قراءة
  • 4

    تصدير أول شحنة من هذا المنتوج نحو ثلاث أسواق عربية

    9909 قراءة
  • 5

    قصص مؤلمة لمن اختاروا حياة "العزوبية"

    9208 قراءة