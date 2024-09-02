رئاسيات: بيان هام للمديرية العامة للوظيفة العمومية

سيستفيد كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات يوم 7 سبتمبر من ترخيص خاص للتغيب لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "تبعا لاستدعاء الهيئة الناخبة، لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم السبت 7 سبتمبر 2024، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة 1445 الموافق لـ 8 يونيو 2024، وقصد تمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت، يمنح ترخيص خاص للتغيب لليوم المذكور".

وأضاف البيان أنه "لن يكون هناك فقدان في الراتب لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

ويتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة أعلاه "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب"، وفقا لنفس المصدر.