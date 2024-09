Présidentielles : Communiqué important de la Fonction Publique

Tous les employés des institutions, administrations publiques, organismes et entreprises publics et privés, dans tous les secteurs, bénéficieront d'une autorisation spéciale d'absence le 7 septembre pour leur permettre d'accomplir leur devoir électoral, selon un communiqué publié ce lundi par la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

"suite à la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle prévue le samedi 7 septembre 2024, conformément au décret présidentiel n° 24-182 du 2 Dhû al-Hijja 1445 correspondant au 8 juin 2024, et afin de permettre aux employés d'exercer leur droit de vote, une autorisation spéciale d'absence est accordée pour la journée mentionnée", précise la même source.

Le communiqué ajoute que "cette absence ne donnera lieu à aucune perte de salaire pour tous les employés des institutions, administrations publiques, organismes et entreprises publics et privés, quel que soit leur statut, y compris ceux rémunérés à la journée ou à l'heure."

Les institutions, administrations publiques, organismes et entreprises mentionnés ci-dessus devront "prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service dans les départements fonctionnant par rotation," conclut la même source.