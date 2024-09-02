البويرة: الأمطار تتسبب في خسائر مادية ببرج اخريص

خلف تساقط للأمطار ببلدية برج اخريص 40 كلم جنوب شرق مقر ولاية البويرة أضرارا مادية، حيث سارعت السلطات لاحتواء الوضع.

وجاء في بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه على إثر تساقط أمطار عبر تراب ولاية البويرة سجل بإقليم بلدية برج اخريص. ابتداء من الساعة14سا35 تسرب المياه إلى ثلاثة منازل من دون خسائر حيث تم امتصاص المياه.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل انهيار كلي لجدار خاص بساحة ملعب جواري في بلدية برج اخريص دون خطر، هذا و تسربت المياه إلى داخل قبو وسط المدينة حيث تم امتصاصه.

وفي البيان نفسه كشفت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية البويرة أنه تم ببلدية الهاشمية 18 كلم جنوب مقر الولاية بداية من الساعة 16سا35د. تسجيل ارتفاع منسوب مياه وادي كسانة حيث تسربت مياهه إلى داخل مسكن تقطنه 04 عائلات، أين تم امتصاص المياه من داخله

وأشار البيان في الأخير إلى أن عملية التعرف تتواصل عبر إقليم بلديتي برج اخريص والهاشمية .

كما تنقل والي الولاية إلى بلدية برج اخريص للوقوف على مخلفات الأمطار المتساقطة.