هذا ما قاله أبو عبيدة حول الأسرى القتلى

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيد، اليوم الإثنين، إن إصرار رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت، بإشارة إلى المحتجزين الستة الذين استعاد الاحتلال جثثهم أمس الأحد.

وأضاف أبو عبيدة أنه بعد حادثة النصيرات وسط قطاع غزة صدرت تعليمات لحراس الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال.

وأفاد بأن نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهما من يتحملان المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لمصالح ضيقة وتعمد قتل العشرات من المحتجزين بالقصف، مشددا على أن على عائلات الأسرى الصهاينة الاختيار بين عودتهم قتلى أو أحياء.

وأمس الأحد، اتهم الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعدام الأسرى الستة الذين عثر عليهم في نفق برفح جنوبي القطاع، بالرصاص من مسافة قريبة، قبل العثور عليهم بنحو 48 إلى 72 ساعة.