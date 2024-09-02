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رسالة أسيرة صهيونية قبل مقتلها (فيديو)

2 سبتمبر 2024 ()

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نشرت كتائب القسام رسالة للأسيرة الصهيونية القتيلة، عيدان يروشلمي، تناشد فيها حكومة بنيامين نتنياهو العمل على إبرام صفقة للإفراج عنها.

وفي رسالة قبيل مقتلها قالت الأسيرة: "القصف هنا لا يتوقف ونحن خائفون من الموت، أتوجه إليك نتنياهو وأنت الذي حررت أكثر من 1000 أسير في صفقة تبادل شاليط، والآن حماس تطلب 250 فقط".

ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، مقتطفات من رسائل الأسرى، في انتظار نشر الفيديو كاملا.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة صحة الاحتلال أن الأسرى الستة الذين عُثر على جثثهم في رفح، قتلوا بعدة رصاصات من مسافة قريبة يوم الخميس أو فجر الجمعة الماضي.

من جهتها، حمّلت "حماس" مسؤولية مقتل الأسرى لتل أبيب والرئيس الأمريكي جو بايدن، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، والتهرب من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

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