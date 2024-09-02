قابض بريد يختلس 6 ملايير سنتيم

أعلنت شرطة البيّض ممثلة في الفرقة الاقتصادية والمالية، اليوم الإثنين، عن توقيف قابض بريد تورط في اختلاس أكثر من 6 ملايير سنتيم من أرصدة بريدية.

ووفق بيان ذات الهيئة فإن القضية جاءت إثر تقدم أحد المواطنات إلى أحد مراكز البريد المتواجدة بمدينة البيض، لتفقد رصيدها عبر حساب دفتر الاحتياط ببريد الجزائر والمقدر بــ400 مليون سنتيم، لتتفاجأ بخلوه من أي رصيد مالي.

وأضاف البيان: "بعد إخطار النيابة المختصة تم فتح تحقيق في القضية أين تم اكتشاف أن القابض الرئيسي لذات المركز البريدي يقوم بعمليات غير قانونية في الحسابات البريدية للزبائن بغير علمهم تمثلت في استخراج ودفع مبالغ مالية جد معتبرة لحسابات الضحايا باستغلاله لبطاقات التصديق والأختام الخاصة لأعوان الشباك العاملين معه، كما أفضت التحقيقات إلى أن هدا الأخير يقوم بإخفاء دفاتر التوفير والاحتياط الحقيقة للزبائن واستبدالها بدفاتر أخرى غير مفعلة على مستوى النظام الآلي للبريد مع إيهامهم بأرصدة غير حقيقية، ومواصلة للتحقيق تم التوصل إلى 44 ضحية بمبلغ إجمالي مختلس قدر بأكثر من 6 ملايير سنيتم".

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه رفقة آخرون، أحيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة البيض.