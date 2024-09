Un receveur de poste détourne 6 milliards de centimes

La police de la wilaya d'El Bayadh, représentée par la brigade économique et financière, a annoncé ce lundi l'arrestation d'un receveur de poste impliqué dans le détournement de plus de 6 milliards de centimes à partir de comptes postaux.

La même source a précisé que l'affaire a été déclenchée suite à la plainte d'une citoyenne qui s'était rendue à l'un des bureaux de poste de la ville d'El Bayadh pour vérifier le solde de son compte d'épargne, estimé à 400 millions de centimes, et a été choquée de découvrir qu'il était vide.

"Après avoir informé le parquet compétent, une enquête a été ouverte, révélant que le receveur principal du bureau de poste en question effectuait des opérations illégales sur les comptes postaux des clients à leur insu, retirant et déposant des sommes d'argent importantes sur les comptes des victimes en utilisant les cartes de certification et les cachets des agents de guichet travaillant avec lui. Les enquêtes ont également montré que ce dernier dissimulait les vrais livrets d'épargne des clients et les remplaçait par d'autres livrets non activés dans le système automatique de la poste, les induisant ainsi en erreur avec des soldes fictifs. L'enquête a révélé un total de 44 victimes pour un montant détourné estimé à plus de 6 milliards de centimes", poursuit le communiqué.

Après avoir finalisé toutes les procédures légales, un dossier judiciaire a été établi contre le suspect et d'autres complices, et ils ont été déférés devant le parquet du tribunal d'El Bayadh.