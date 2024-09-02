لاعب اتحاد الجزائر يغادر تربص المنتخب البوليفي

أعلنت وسائل إعلام بوليفية، اليوم الإثنين، مغادرة اللاعب أداليد تيرازاس معسكر المنتخب البوليفي من أجل التوجه إلى الجزائر لإتمام الأمور الإدارية والتوقيع على عقده مع اتحاد الجزائر.

وقال صانع الألعاب في تصريحات صحفية: "لقد تمكنت من التحدث قليلاً مع المدرب أوسكار فيليغاس حول الوضع الذي أنا فيه، لقد تفهموا وضعي وتركوا لي القرار، أعتقد أنني الشخص الذي يقرر في هذه اللحظة وأن أكون قادرًا على الحصول على شيء آمن مع النادي لكي لا ينهار كل شيء".

وتابع: "النادي لا يغلق الأبواب أمام المنتخب الوطني، ولكن على العكس من ذلك، أعتقد أنه يبذل كل ما في وسعه لكي أكون جزءً من النادي، غيابي عن المنتخب جاء لأسباب طارئة، يجب أن أحضر شخصيا لتوقيع عقدي مع فريقي الجديد للحصول على تصريح".

وختم ذات المتحدث: "النادي طلب مني الحضور فورا ليتم تأهيلي للعب البطولة القارية وإذا لم أسافر لن يتم تأهيلي".

وبهذا سيضيع اللاعب، الذي انضم لصفوف نادي "سوسطارة" خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مواجهتي فنزويلا والشيلي في تصفيات كأس العالم 2026 عن منطقة أمريكا الجنوبية.