الكمية الطبيعية لتساقط الشعر في اليوم

يشير مختص في الأمراض الجلدية والزهرية، إلى أن تساقط الشعر ظاهرة طبيعية، ولكن بحدود معينة.



ويقول البروفيسور غريغوري فلاكس من قسم الأمراض الجلدية والزهرية بكلية الطب في جامعة التكنولوجيا الحيوية الروسية،: "يتراوح معدل تساقط الشعر الطبيعي 50-100 شعرة في اليوم. وتؤثر في هذه العملية عوامل عديدة: الوراثة، العمر، الاضطرابات الهرمونية، الإجهاد، التغذية غير المتوازنة، والموسم. كما قد تؤثر بعض الأدوية والمنتجات رديئة الجودة المستخدمة في العناية بالشعر".



ووفقا له، عند تقييم مستوى تساقط الشعر، يجب أن يحسب عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع. فمثلا تساقط في اليوم بعد غسل الشعر حوالي 100 شعرة، وفي الأيام الأخرى لم تتساقط ولا شعرة. فإذا بلغ عدد الشعرات المتساقطة خلال أسبوع 350 شعرة فيعتبر هذا أمرا طبيعيا ولا حاجة للقلق. ولكن إذا كان عدد الشعرات المتساقطة أكثر من هذا بصورة ملحوظة فيجب استشارة طبيب أخصائي لتشخيص السبب وعلاجه.