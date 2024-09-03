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رئاسيات: برنامج اليوم العشرين من الحملة الانتخابية

3 سبتمبر 2024 ()

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تدرك الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر يومها العشرين والأخير، وتتمثل أجندة اليوم في:

-          تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بقاعة الأطلس في بلدية باب الوادي، بالجزائر العاصمة (14.00).

-          تجمع شعبي للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، بالقاعة البيضاوية للمركب الأولمبي "محمد بوضياف"، بالجزائر العاصمة.

-          تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بقاعة حرشة حسان في الجزائر العاصمة (14.00).

-          نشاط جواري لحركة البناء الوطني بتيسمسيلت (09.00)، وآخر بولاية البيض (16.30).

-          تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بدار الثقافة "مولود قاسم نايت بلقاسم" لولاية تيسمسيلت (10.00).

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