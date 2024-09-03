غليزان: توقيف مزوري الأوراق النقدية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي واريزان التابع لأمن دائرة وادي أرهيو حسب بيان أمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص عن قضية حيازة وطرح أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزور للتداول داخل التراب الوطني، مع حجز مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 58000 دج.

وجاءت القضية على إثر نصب نقطة مراقبة أمنية بالمخرج الشرقي لمدينة واريزان أين تم توقيف شخص مشتبه فيه على متن مركبة سياحية وبعد إخضاع السائق لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على 19 ورقة نقدية من فئة 1000 دج و ورقة نقدية واحدة من فئة 2000 دج بمجموع (21000) دج مشكوك في صحتهما، ليتم حجزها على ذمة التحقيق وتحويل السائق والمركبة إلى مقر الأمن الحضري. وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها المصلحة من تحديد هوية شريكيه في العملية ليتم توقيفهما. وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم ضبط مبلغ مالي قدره 37000 دج من العملة الوطنية المزورة بمحل المشتبه فيه الثاني. وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.