Gaza: L'Algérie appelle a une réunion d'urgence du Conseil de sécurité

L'Algérie a appelé, lundi, à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, pour débattre des derniers développements en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza, à la lumière de l'escalade des raids des forces d'occupation sionistes en Cisjordanie, et la poursuite du génocide contre les populations de Ghaza, et ce en coordination avec la mission de l'Etat de Palestine auprès des Nation unies.