الاحتلال يريد تدمير البنية التحتية في الضفة الغربية

واصل جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم السابع على التوالي، مسفرا عن استشهاد 18 فلسطينيًا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتا المياه والكهرباء، بحسب ما جاء بموقع القاهرة الإخبارية.

وقال وسام بكر، مدير مستشفى جنين الحكومي، إن جثمان الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل إلى المستشفى، مكبل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينته، وظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقة من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله.

وتواصل قوات الاحتلال تدمير مركز مدينة جنين، إذ جرفت جرافات الاحتلال الصهيوني شارع السينما وأجزاءً كبيرة من شارع المستشفيات حتى محيط مستشفى الشفاء، ودمرت المحلات التجارية في منطقة دوار السينما وأعادت تجريف شارع البريد، ما أدى إلى مسح معالم المركز بشكل كامل. وهاجمت جرافات الاحتلال مجموعة من الصحفيين، أثناء تغطيتهم تدمير دوار السينما، وفتحت النار بشكل مباشر عليهم، ما أدى إلى إصابة صحفيين بشظايا، كما حاولت الجرافات دهس الصحفيين في عدة أماكن، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وشرعت بإطلاق النار على منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الصدر وهو بداخل منزله.