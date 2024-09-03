قندوسي يعوض بوداوي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم إعفاء هشام بوداوي من تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا بالمركز التقني بسيدي موسى بداعي الإصابة.

وصل لاعب نيس إلى معسكر المنتخب الوطني وهو يعاني من إصابة على مستوى الركبة، تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام نادي أنجي. وأعلن نادي نيس تشخيص الإصابة بأنها التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى ستفرض غيابه عن المنافسة لبضعة أسابيع، وهو ما تم التأكد منه من طرف الطاقم الطبي للمنتخب الوطني أمس.

ولتعويضه استقر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على استدعاء لاعب سيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي، على حساب لاعب كورتري، عبد القهار قادري، الذي كان الأقرب بسبب جاهزيته ودخوله المنافسة الرسمية مع فريقه، على عكس قندوسي الذي أنهى الموسم مع فريقه في 21 أوت الماضي علما أن بيتكوفيتش كان قد برر استبعاد اللاعب الأسبق لوفاق سطيف بتواجده في عطلة.