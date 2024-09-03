عطال قريبا في إسبانيا!

قد تكون إسبانيا هي الوجهة المقبلة للمدافع الدولي الجزائري، يوسف عطال، بعد فترة من الترقب والانتظار الطويل الذي فرضه شح العروض وندرة الاتصالات.

حر من أي التزام، منذ تجربته الأخيرة في تركيا بألوان أضنة دميرسبور، سيكون متاحا لعطال التوقيع خارج آجال مرحلة التحويلات الصيفية التي انتهت أو تشارف على النهاية في مختلف البطولات الأوربية.

ورفض بطل إفريقيا 2019، تمديد عقده مع فريق أضنة سبور التركي بسبب تواضع العرض المالي، في الوقت الذي لم تتقدم الاتصالات التي تم ربطها من قبل وكيل أعماله مع فرق من هولندا وفرنسا في صورة أولمبيك مرسيليا، فيما بدا أنها ضريبة أخرى يدفع بها اللاعب ثمن موقفه المساند للشعب الفلسطيني، والتي كلفته قبل ذلك فسخ عقده مع نادي نيس بعد أن تم جره إلى المحاكم الفرنسية وإدانته وتغريمه بتهم "التحريض على الكراهية".

ولاح بصيص من الأمل بالنسبة لعطال بعد فترة الترقب والانتظار والقلق على مسيرته الكروية، حيث ذكرت مصادر صحفية إسبانية، اليوم، أن نادي ريال سوسيداد، الباحث عن مدافع أيمن لتعويض غياب لاعبه هماري تراوري للإصابة، اتصل باللاعب الجزائري الدولي (42 مباراة دولية، هدفان). وستركز المفاوضات بين الطرفين، بحسب ذات المصادر، على عرض عقد لمدة موسم واحد مع سنة اختيارية