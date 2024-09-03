مستغانم: الإطاحة بشبكة تروج المهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى،بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية،بأمن ولاية مستغانم،في بيان لها،من الإطاحة بشبكة إجرامية،مختصة في ترويج المخدرات،والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف 14 شخصا، من بينهم امرأتان،مع حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـــ.491.31غ و كمية من الكوكايين و 221 قرصا مهلوسا،وكذا أسلحة بيضاء محظورة و مبلغ مالي إجمالي قدره 281.700 دج يعتبر من عائدات الترويج ،بالإضافة إلى استرجاع 5 درجات نارية كانت تستعمل في العملية.وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية،تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.